Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Bu detaylara dikkat

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Yılbaşı yaklaşırken 600 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesi için bilet satışları hız kazandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları sahte bilet dolandırıcılığına karşı uyardı.

Palandöken, “Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımız, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı” dedi.

Peki, sahte bilet nasıl anlaşılır?

DAMGA VE KAŞELERE DİKKAT

Palandöken açıklamasında, “2025'e sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösteriliyor. Bu yıl, 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye, vatandaşları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak, acaba bana çıkar mı diye düşünen çok sayıda vatandaşımız olsa da, hayallerin gerçekleşmesi için bilet alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.

Yılbaşı biletinizi alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere de mutlaka göz atmalısınız. Enflasyonist ortamda ve belki de borçlarınızı ödeme umuduyla bu biletleri alırken, söylediklerime dikkat etmeniz çok önemli” ifadelerine yer verdi.