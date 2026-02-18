Sahur Duası 2026 | Sahur öncesi ve sonrası okunacak dualar

Ramazan ayının bereketiyle birlikte sahur sofraları kurulmaya başlandı.

Oruç ibadetine niyet etmeden önce yapılan sahur, hem fiziksel hazırlık hem de manevi bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok Müslüman, sahur öncesinde ve sonrasında okunması tavsiye edilen duaları araştırıyor.

"Sahur duası nasıl okunur", "Sahurdan sonra hangi dua okunur?" soruları özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde yoğun şekilde gündeme geliyor.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiyeleri ve İslam kaynaklarında yer alan rivayetler doğrultusunda sahurda okunabilecek dualar merak ediliyor.

İşte 2026 Ramazan ayında sahur öncesi ve sonrası okunması tavsiye edilen dualar...

SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

ANLAMI:

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

“Allahümme barik lena fima razaktena ve kına azaben-nar.”

(Allah’ım! Bize verdiğin rızıkları bereketli kıl ve bizi cehennem azabından koru.)

“Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr.”

(Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.)

Sahur bittikten sonra oruca niyet edilerek dua edilebilir, bolca istiğfar getirilebilir ve salavat okunabilir.