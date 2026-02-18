Çin takvimine göre 2026 ne yılı? Çin Yeni Yılı 2026 özellikleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyıllardır Doğu Asya kültüründe önemli bir yere sahip olan Çin Yeni Yılı, her yıl farklı bir hayvan sembolüyle anılıyor.

Ay takvimine göre belirlenen bu özel dönem, yalnızca Çin’de değil birçok Asya ülkesinde de coşkuyla kutlanıyor.

2026 yılına girerken ise "Çin takvimine göre 2026 ne yılı?” ve “Çin Yeni Yılı ne zaman başlıyor?" soruları gündeme geldi.

12 hayvanlı Çin burç sistemine göre her yıl farklı bir enerjiyi ve karakter özelliklerini temsil ediyor.

Peki 2026 Çin Yeni Yılı hangi hayvan yılı olacak, ne zaman başlayacak ve bu yılın öne çıkan özellikleri neler? İşte bilgiler...

ÇİN YENİ YILI 2026:

Çin Yeni Yılı, Miladi takvime göre her yıl ocak ayının sonu ile şubat ayının ortası arasında başlıyor.

Ay takvimine göre belirlenen bu özel gün, 2026 yılında 17 Şubat 2026 tarihinde başlayacak.

Çin astrolojisine göre 2026, At Yılı olacak.

AT YILI ÖZELLİKLERİ

Çin astrolojisinde At burcu; enerji, özgürlük ve hareketliliği temsil eder.

At yılında doğan kişilerin genellikle canlı, sosyal ve cesur karakterlere sahip olduğuna inanılır. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları en belirgin özellikleri arasında gösterilir.

Girişken ve iletişimi güçlü

Özgürlüğüne düşkün

Hızlı karar alabilen

Maceracı ve yeniliklere açık

Liderlik yönü kuvvetli

At burcu insanlarının monotonluktan hoşlanmadığı, sürekli hareket ve değişim aradığı söylenir.