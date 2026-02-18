Ramazan ayında oruç niyeti: Nasıl niyet edilir, niyetsiz oruç olur mu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının manevi iklimine girdiğimiz şu günlerde, milyonlarca vatandaşın zihnini meşgul eden "Oruca nasıl niyet edilir?" ve "Niyet etmeden oruç tutulur mu?" soruları merak ediliyor.

Peki, niyet ederken hangi kelimeler kullanılmalı ve her gün ayrı niyet etmek şart mı?

İşte orucun kabul olması için niyet etme şekli ve vakti hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

NİYETSİZ ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’te yer alan bilgilere göre, göre, niyet edilmeden tutulan oruç sahih kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan, nafile ve belirli günlerdeki adak oruçları için niyetin geniş bir vakti bulunuyor. "Yarınki orucu tutmaya" şeklindeki mutlak bir niyetin yeterli kabul edildiği bu süreçte, her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekiyor.

Akşam ezanıyla başlayan niyet süreci, ertesi gün öğle ezanına yaklaşık 10 dakika kalana kadar devam ediyor.

Eğer imsak vaktinden sonra bir şey yiyip içtiyseniz, gündüz niyet etmeniz geçersiz sayılıyor. Orucun sıhhati için en faziletli yöntem ise geceden "Yarınki Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde niyet etmek.