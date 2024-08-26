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Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor - Amedspor maçının yeri ve zamanı değişti. İşte, Sakaryaspor - Amedspor maçının detayları...