Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Editör: Salih Demirgan
Sakaryaspor ve Amedspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek.
Daha önce 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor ile Amedspor arasındaki karşılaşmanın tarihi ve stadyumu değiştirildi.
Sakaryaspor ve Amedspor maçının yeni tarihi ve yeri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolseverler Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanacak maçın ne zaman ve nerede oynanacağını öğrenmek istiyor.
Sakaryaspor - Amedspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte Sakaryaspor - Amedspor maçının bilgileri...
Sakaryaspor - Amedspor maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak.
Sakaryaspor - Amedspor müsabakası "tabii" platformunda canlı yayınlanacak.