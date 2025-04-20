Haber Merkezi

Bebek ürünleriyle tanınan Nestle markası Gerber, bebek sağlığı konusunda önemli bir karar aldı.

Gerber’in “Soothe N Chew Diş Kaşıyıcı Çubuklar” ürünü, tüm serileriyle birlikte piyasadan geri çağrılıyor ve üretimi tamamen durduruluyor.

Bu açıklama, ilk geri çağırmanın ardından bazı mağazalarda ve internet sitelerinde ürünün hala satıldığının fark edilmesi üzerine yapıldı.

Yetkilileri, aileleri tekrar uyararak, ellerinde bu ürün bulunanların kesinlikle kullanmaması gerektiğini bildirdi.

GERİ ÇAĞRILMA SEBEBİ

“Soothe N Chew” adlı diş kaşıyıcı çubuklara dair gelen tüketici geri bildirimleri sonrası, ürünün bazı bebeklerde boğulma riski oluşturduğu bildirildi.

Üstelik bu durumla ilgili bir adet acil servis başvurusu da resmi olarak kayıtlara geçti.