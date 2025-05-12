Sakın giymeyin: Bu renkler keneleri çekiyor

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Orman yürüyüşleri, piknikler ve açık alan etkinlikleri özellikle ilkbahar ve yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Ancak doğayla iç içe zaman geçirmek bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Bu risklerin başında ise kene ısırıkları geliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıklara yol açabilen keneler, özellikle çim ve otluk alanlarda saklanarak insanların üzerine tırmanıyor.

Bu nedenle yıllardır tavsiye edilen en temel koruma yöntemlerinden biri uzun kollu kıyafetler ve pantolon giymek.

Ancak son bilimsel çalışmalar, giysi renginin de en az kıyafet tipi kadar önemli olduğunu vurguluyor. Araştırmalara göre, keneler bazı renklere diğerlerine oranla daha fazla yöneliyor.

KENELER BU RENKLERE DAYANAMIYOR

Luo Studio'da yer alan habere göre; "İskandinav Bulaşıcı Hastalıklar Dergisi"nde yayınlanan bir araştırma, parlak renkli giysilerin keneleri adeta mıknatıs gibi çektiğini ortaya koydu.

Küçük bir grup üzerinde gerçekleştirilen bu bilimsel çalışma, parlak giysilerin keneleri, karanlık renklere oranla ortalama 20,8 kat daha fazla çektiğini gösterdi.

Henüz bu tercihin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese de bazı araştırmacılar, bunun doğadaki hayvanların, özellikle de geyik gibi ev sahibi hayvanların karın bölgelerinin rengine benzerlik göstermesiyle ilgili olabileceğini öne sürüyor.

Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilimsel kanıt bulunmuyor.