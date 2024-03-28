Sakın içmeyin! Meğer o meşrubatı içmek bağışıklık sistemini altüst ediyormuş…. Sağlıklı beslenme uzamanı Canan Karatay teneke kutuda satılan o meşrubat hakkında ‘Sakın içmeyin’ diyerek uyardı. Meğer bağışıklık sisteminin bir numaralı düşmanıymış. İşte, ağzınıza bile sürmemeniz gereken o meşrubat…

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Kalp ve iç hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme ile ilgili verdiği tavsiyeler için sıkça takip edilen isimlerin başında gelir.

Canan Karatay bu kez teneke kutularda satılan meşrubatlar hakkında uyarılarda bulundu. Çoğu kişi tarafından teneke kutularda satılan içeceklerin tamamının sağlığa zararlı olduğu bilinse de, bazılarının bağışıklık sistemini paramparça edecek etkileri de varmış.

Karatay, söz konusu olan teneke kutulu o içeceğin ise fazla tüketildiğinde kalbe, sinir sistemine ve bağışıklığa verdiği zararlar sebebiyle kesinlikle içilmemesi gerekenler listesinde olması gerektiğini söyledi.

O içeceği ağzınıza bile sürmeyin…

İçerdiği yüksek kafein ve şeker nedeniyle sağlığa zararlı ürünler kategorisinde yer alan enerji içecekleri hakkında Canan Karatay önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı tüketildiği zaman alp atış hızını artırmakta ve uyku bozukluklarına neden olan bu içecekler meğer sağlığımızın bir numaralı düşmanlarıymış.

Canan Karatay enerji içecekleri hakkında yaptığı uyarı konuşmasında, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" ifadelerini kullandı.

İçilmemesi gerektiğini önemle vurgulayan Karatay açıklamasını, "Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur" diyen Canan Karatay, "Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır" ifadelerini ile noktaladı.