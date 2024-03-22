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Sakın karıştırmayın: İşte 4 oy ve pusula renkleri

Sakın karıştırmayın: İşte 4 oy ve pusula renkleri Yerel seçim için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, bu kez 4 farklı oy verecek. YSK, renklere göre pusulaları tanıttı. Peki, hangi oy hangi renk pusulaya verilecek? İşte renkleri ve anlamları...