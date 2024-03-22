Sakın karıştırmayın: İşte 4 oy ve pusula renkleri

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler için milyonlar sandık başına gidecek.
Oy kullanacak olan vatandaşları, kimlikleri ile birlikte oy sandıklarına yönelecek.
Sandıkta vatandaşlara 4 farklı pusula teslim edilecek.
Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak
YSK, pusulaları ve renklerini tanıttı. Peki, hangi renk pusulaya hangi oy verilecek? İşte detaylar...
Oy pusulası renkleri 2024
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz",
il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu",
belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi",
belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.