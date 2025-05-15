Sakın sabah açmayın: Direkt camdan giriyor...

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Pek çok insan için sabah uyanır uyanmaz pencereyi açmak, evin havasını tazelemek adeta bir ritüeldir.

Özellikle bahar aylarında...

İçeri dolan temiz hava, insanın zihnini canlandırır, yeni güne dinç başlamasına yardımcı olur.

Ancak bu masum görünen alışkanlık, polen alerjisi olan bireyler için ciddi sorunlara yol açabilir.

Çünkü bahar aylarında polen salınımı en yoğun şekilde sabah erken saatlerde gerçekleşir. Bu nedenle polen alerjisi yaşayan kişilerin, sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları önemli bir detaydır.

Alerjik kişiler, evlerini havalandırmak için günün daha geç saatlerini tercih etmelidir.

Aksi takdirde gözlerde sulanma, şişme ve kaşıntı olabilir. Ciltte kaşıntı ve kızarıklıklar görülebilir. Vücutta genel olarak, yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu olabilir.