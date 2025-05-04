'Sakın Tüketmeyin' domatesler için bakteri alarmı verildi! Raflardan kalkıyor

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Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) tarafından yapılan incelemeler kapsamında bu kez domatesler hakkında acil koduyla toplatılma kararı alındı.

Williams Farms Repack LLC tarafından piyasa sürülen domates ürünlerinde Salmonella bulaşma riski nedeniyle piyasadan geri çağırdı.

Söz konusu geri çağırma kararı ise, 29 Nisan'da tedarik zincirindeki olası kontaminasyon bilgisinin firmaya ulaşmasının ardından alındı.

Toplatılma kararı hakkında yapılan duyuruya göre, domateslerin H&C Farms tarafından temin edildiği ve Salmonella bakterisi ile bulaşmış olabileceği belirtildi.

TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

Geri çağırmaya konu olan domatesler toplu karton kutular ve üçlü tüketici tepsileri şeklinde yeniden paketlenerek satışa sunulduğu belirtildi.

Yetkililer, bu ürünleri satın alan tüketicileri domatesleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Domateslerin, satın alındığı mağazaya iade edilerek tam ücretin geri alınabileceği ya da güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi.