Şakir Paşa Ailesi bu hafta yayınlanacak mı? İşte yeni bölüm tarihi…

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NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Şakir Paşa Ailesi dizisi, 7 bölüm boyunca büyük bir ilgiyle takip edilmişti.

Ancak geçen hafta dizinin yayınlanmaması izleyiciler arasında soru işaretlerine yol açtı.

Dizinin ekranlardan kaldırılmasına neden olan gelişme ise Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının mahkemeye yaptığı başvuru oldu.

Dizi için verilen yayın durdurma cezasının ardından, izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Şakir Paşa Ailesi bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi için mahkemenin vermiş olduğu yayın yasağı kararı kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi, 2 Mart Pazar günü saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.