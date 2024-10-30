Saksıda şifa! Bir kez ekin, bütün kış mahsul veriyor...

Yağmur Dinç

Kış aylarında daha sıklıkla kullanılan bir bitki olan zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle biliniyor.

Zengin aroması ile genellikle çay olarak tüketilen zencefil, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Zencefil her zaman elinin altına olsun isteyenler, evde yetiştirme yöntemine bakıyor.

İşte saksıda zencefil yetiştirme ipuçları...

ZENCEFİL YETİŞTİRME

Zencefilin büyümesi oldukça keyiflidir ve taze zencefil, yemeklerde kullanmak için harika bir malzemedir.

Taze bir zencefil kökü seçin ve 1-2 gün havada kurutun.

Saksının altına drene olması için biraz çakıl veya toprak yerleştirin. Saksıyı iyice toprakla doldurun.

Zencefili, tomurcuklar yukarı gelecek şekilde toprağın 5-10 cm altına yerleştirin. Üzerini hafifçe toprakla kapatın.

Toprağın nemli kalmasını sağla ama aşırı sulamaktan kaçının. Sulama işlemini, üst toprak kuruduğunda yapın.

Zencefil, dolaylı güneş ışığı alan sıcak bir yerde yetişmelidir. En iyi sıcaklık 20-25°C arasındadır.

Yapraklar sarardığında veya kökler büyüdüğünde hasat edebilirsiniz.