Saksıya bir tane küp şeker koyun, neler oluyor izleyin… Evlerimizi güzelleştiren dekorlar arasında çiçekler başta gelir. Hem dekor olarak güzellik katan çiçekler aynı zamanda bakımıyla da insanı rahatlatır. İşte, evde baktığınız çiçekleri torağına ekleyeceğiniz 1 adet küp şeker adeta mucizeler yaratıyor…

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Hemen herkesin evlerini süsleyen en güzel dekor olan çiçekler doğru bakım teknikleri uygulandığında serilir serpilir.

Çiçek bakan kişiler için en can sıkıcı olay ise çiçeklerin küsmesidir. Doğru bakım yöntemleri uygulanmadığından küsen salon çiçekleri güzelliklerinden yoksun kalırlar.

Botanik uzmanlarının önerisine göre her evde bulanan kesme şekerler adeta küsen çiçekleri coşturuyor. Uzmanlara göre solan ve bir türlü açmayan çiçeklerin güçlü bir şekilde canlanmasını sağlayacak bu ipucunu duyan yapmadan geçmeyecek.

Saksıya 1 adet küp şeker koyun…

Küsen çiçeklerinizin coşması ve toprağın tazelenmesi için küp şeker tam aradığınız yöntem. Saksıya ekleyeceğiniz küp şeker zamanla kendisi nemlenerek eriyor ve vitamini toprağa salıyor.

Fermente olan şeker çiçeklerin dallarını coşturarak toprağı da besliyor. Sadece 1 adet küp şeker koymak çiçeklere adeta can suyu olmaya yetiyor.