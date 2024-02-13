Şampiyonlar Ligi başlıyor! Bugün hangi maçlar var? 13 Şubat maç programı...

13 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merakla takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyacanı bugün oynanacak iki mücadele ile başlıyor.
13 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
Peki bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Şampiyonlar Ligi
23:00 Kopenhag - Manchester City
23:00 RB Leipzig - Real Madrid
İngiltere Championship
22:45 Rotherham United - Hull City
22:45 Swansea City - Leeds United
22:45 Birmingham - Blackburn Rovers
22:45 Norwich City - Watford
22:45 Leicester City - Sheffield Wednesday
23:00 West Bromwich - Cardiff City
23:00 Bristol City - Southampton
Portekiz Premier Lig
18:30 Gil Vicente - Vizela
Yunanistan Kupası
20:30 Panaitolikos - Aris Saloniki