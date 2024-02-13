Şampiyonlar Ligi başlıyor! Bugün hangi maçlar var? 13 Şubat maç programı... 13 Şubat Salı günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

ensonhaber.com

13 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merakla takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyacanı bugün oynanacak iki mücadele ile başlıyor.

13 Şubat 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

Peki bugün kimin maçı var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Şampiyonlar Ligi

23:00 Kopenhag - Manchester City

23:00 RB Leipzig - Real Madrid

İngiltere Championship

22:45 Rotherham United - Hull City

22:45 Swansea City - Leeds United

22:45 Birmingham - Blackburn Rovers

22:45 Norwich City - Watford

22:45 Leicester City - Sheffield Wednesday

23:00 West Bromwich - Cardiff City

23:00 Bristol City - Southampton

Portekiz Premier Lig

18:30 Gil Vicente - Vizela

Yunanistan Kupası

20:30 Panaitolikos - Aris Saloniki