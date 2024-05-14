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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid - Borussia Dortmund maçı nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid - Borussia Dortmund maçı nerede oynanacak? 2024 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. İşte Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşılaşacağı maçın detayları...