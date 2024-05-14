Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geleceği 2024 Şampiyonlar Ligi finali hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi final maçının detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor.
Real Madrid ve Borussia Dortmund Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.
Milyonlarca futbolseverler bu dev maçın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında aramalar gerçekleştiriyor.
Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak final maçının merak edilenlerini sizler için derledik.
Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Real Madrid - Borussia Dortmund maçı nerede oynanacak? İşte dev maçın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Borussia Dortmund ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği 2024 Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'de oynanacak.
Borussia Dortmund - Real Madrid final maçı 1 Haziran 2024 tarihinde Londra'da bulunan Wembley Stadyumu’nda oynanacak.