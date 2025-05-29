Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi? PSG - Inter maçı hangi kanalda?

PSG ile Inter'in karşı karşıya geleceği 2025 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
PSG ve Inter Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Milyonlarca futbolseverler bu dev maçın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında aramalar gerçekleştiriyor.
PSG ile Inter arasında oynanacak final maçının merak edilenlerini sizler için derledik.
Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
PSG - Inter, Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.
Saat 22:00'de başlayacak olan PSG - Inter maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.