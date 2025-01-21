Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT'de! Devler Ligi'nde 4 maç şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz
Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 7. maçlar oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.
TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.
İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 21-22 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...
21 Ocak Salı
20:45 Atalanta - Sturm Graz (TRT Spor)
23:00 Club Brugge - Juventus (TRT Spor)
22 Ocak Çarşamba
20:45 Leipzig - Sporting Lizbon (TRT 1)
23:00 Real Madrid - Sturm Graz (TRT 1)