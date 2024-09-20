Şampiyonlar Ligi puan durumu 2024: İşte Devler Ligi'nin lideri UEFA Şampiyonlar Ligi’inde yeni formatın ilk haftası tamamlandı. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından puan durumu da şekillendi. Peki, lider kim? İşte Şampiyonlar Ligi puan sıralaması...

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kalbi yeniden Şampiyonlar Ligi'nde atmaya başladı.

Bu yılki format değişikliğiyle birlikte heyecan dozu daha da arttı.

İlk hafta karşılaşmaları futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, sürpriz sonuçlar da dikkat çekti.

Büyük beklentilerle sahaya çıkan favori ekipler, kimi zaman zorlanırken, sürpriz takımlar aldıkları sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti.

Devler Ligi’nde ilk haftanın tamamlanmasıyla puan durumu da şekillendi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU