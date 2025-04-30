Şampiyonlar Ligi Yarı Final: Barcelona - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan sürüyor!

Devler Ligi'nin yarı final turunda gözler Barcelona ile Inter arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi.

Kupanın favorileri arasında gösterilen iki dev kulüp, finale çıkmak için ilk kozlarını İspanya’da paylaşacak.

Barcelona ile Inter arasındaki ilk karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar…

BARCELONA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Barcelona ile Inter, 30 Nisan Salı akşamı futbolseverlerin karşısına çıkıyor.

Karşılaşma, İspanya'nın başkenti Barselona'da bulunan tarihi Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TSİ 22.00’de başlayacak dev mücadelede Fransız hakem Clément Turpin düdük çalacak.

Maç, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

﻿Inter: Sommer, Augusto, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Lautaro Martínez, Thuram.