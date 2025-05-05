Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte, TRT'de yayınlanacak yarı final maçları
Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanacak.

TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İşte, TRT 1'in 6-7 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

6 Mayıs Salı

22:00 Inter - Barcelona (TRT 1)

7 Mayıs Çarşamba

22:00 PSG - Arsenal (TRT 1)

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor