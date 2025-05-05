Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte, TRT'de yayınlanacak yarı final maçları

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanacak.
TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
İşte, TRT 1'in 6-7 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...
6 Mayıs Salı
22:00 Inter - Barcelona (TRT 1)
7 Mayıs Çarşamba
22:00 PSG - Arsenal (TRT 1)