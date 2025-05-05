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Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte, TRT'de yayınlanacak yarı final maçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de! İşte, TRT'de yayınlanacak yarı final maçları Devler Ligi'nde heyecan kaldığı devam ediyor. TRT 1'in bu hafta şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarının programı belli oldu. İşte detaylar...