Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! İşte TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı.
Avrupa'nın en prestijli kupasında yarı final maçları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak maçları ekrana getirip geitmeyeceği merak ediliyordu.
TV8,5'un yayın akışının belli olmasının ardından Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana geleceği netleşti.
İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
30 Nisan Salı
22:00 Bayern Münih - Real Madrid
1 Mayıs Çarşamba
22:00 Borussia Dortmund - PSG