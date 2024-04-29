Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! İşte TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 30 Nisan Salı günü başlıyor. Zorlu maçları televizyondan takip etmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı...

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı.

Avrupa'nın en prestijli kupasında yarı final maçları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak maçları ekrana getirip geitmeyeceği merak ediliyordu.

TV8,5'un yayın akışının belli olmasının ardından Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana geleceği netleşti.

İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

30 Nisan Salı

22:00 Bayern Münih - Real Madrid

1 Mayıs Çarşamba

22:00 Borussia Dortmund - PSG