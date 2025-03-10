Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TRT'de şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının heyecanı TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yaşanıyor.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 11-12 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

11 Mart Salı

20:45 Barceloma - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (TRT Spor)

12 Mart Çarşamba

20:45 Lille - Borussia Dortmund (TRT 1)

23:00 Aston Villa - Club Brugge (TRT 1)