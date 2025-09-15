Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç TRT'de! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları bu hafta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 16-18 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

16 Eylül Salı

19:45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (TRT Spor)

22:00 Tottenham - Villarreal (TRT Spor)

17 Eylül Çarşamba

19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt (TRT Spor)

22:00 Ajax - Inter (TRT 1)

18 Eylül Perşembe

19:45 Club Brugge v Monaco (TRT 1)

22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray (TRT 1)