Şampiyonlar Ligi'nde bugün 2 maç TRT 1'de şifresiz! 12 Mart şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.
TRT 1'in 12 Mart 2025 Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 2 maç TRT 1'de şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
12 Mart Çarşamba
20:45 Lille - Borussia Dortmund (TRT 1)
23:00 Aston Villa - Club Brugge (TRT 1)