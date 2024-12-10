Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
10 Aralık Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 10 Aralık 2024 Salı maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Dinamo Zagreb - Celtic
20:45 Girona - Liverpool
23:00 Salzburg - PSG
23:00 RB Leipzig - Aston Villa
23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23:00 Brest v PSV Eindhoven
23:00 Club Brugge - Sporting CP
23:00 Atalanta - Real Madrid
23:00 Bayer Leverkusen - Inter