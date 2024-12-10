Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

10 Aralık Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 10 Aralık 2024 Salı maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Dinamo Zagreb - Celtic

20:45 Girona - Liverpool

23:00 Salzburg - PSG

23:00 RB Leipzig - Aston Villa

23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

23:00 Brest v PSV Eindhoven

23:00 Club Brugge - Sporting CP

23:00 Atalanta - Real Madrid

23:00 Bayer Leverkusen - Inter

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Hüseyin Topuz
Seo Editor