Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 18 Şubat 2025 Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu ikinci maçları 18-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.
18 Şubat 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 18 Şubat 2025 Salı maç programı...
18 Şubat Salı
20:45 Milan - Feyenoord
23:00 Bayern Münih - Celtic
23:00 Atalanta - Club Brugge
23:00 Benfica - Monaco