Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 18 Şubat 2025 Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu ikinci maçları 18-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.

18 Şubat 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 18 Şubat 2025 Salı maç programı...

18 Şubat Salı

20:45 Milan - Feyenoord

23:00 Bayern Münih - Celtic

23:00 Atalanta - Club Brugge

23:00 Benfica - Monaco

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Hüseyin Topuz
Seo Editor