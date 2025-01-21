Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 21 Ocak 2025 Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

21 Ocak 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 21 Ocak 2025 Salı maç programı...

21 Ocak Salı

20:45 Monaco - Aston Villa

20:45 Atalanta - Sturm Graz

23:00 Benfica - Barcelona

23:00 Liverpool - Lille

23:00 Club Brugge - Juventus

23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart

23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven

23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

23:00 Bologna - Borussia Dortmund

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Hüseyin Topuz
Seo Editor