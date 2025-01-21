Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 21 Ocak 2025 Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
21 Ocak 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 21 Ocak 2025 Salı maç programı...
21 Ocak Salı
20:45 Monaco - Aston Villa
20:45 Atalanta - Sturm Graz
23:00 Benfica - Barcelona
23:00 Liverpool - Lille
23:00 Club Brugge - Juventus
23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart
23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven
23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
23:00 Bologna - Borussia Dortmund