Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

22 Ekim Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 22 Ekim Salı maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Milan - Club Brugge

19:45 Monaco - Kızılyıldız

22:00 Girona - Slovan Bratislava

22:00 PSG - PSV Eindhoven

22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk

22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund

22:00 Sturm Graz - Sporting CP

22:00 Juventus - Stuttgart

22:00 Aston Villa - Bologna

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Hüseyin Topuz
Seo Editor