Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
22 Ekim Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 22 Ekim Salı maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Milan - Club Brugge
19:45 Monaco - Kızılyıldız
22:00 Girona - Slovan Bratislava
22:00 PSG - PSV Eindhoven
22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk
22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund
22:00 Sturm Graz - Sporting CP
22:00 Juventus - Stuttgart
22:00 Aston Villa - Bologna