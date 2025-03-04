Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 4 Mart 2025 Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.
4 Mart 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 4 Mart 2025 Salı maç programı...
4 Mart Salı
20:45 Club Brugge - Aston Villa
23:00 Real Madrid - Atletico Madrid
23:00 PSV Eindhoven - Arsenal
23:00 Borussia Dortmund - Lille