Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 4 Mart 2025 Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.

4 Mart 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 4 Mart 2025 Salı maç programı...

4 Mart Salı

20:45 Club Brugge - Aston Villa

23:00 Real Madrid - Atletico Madrid

23:00 PSV Eindhoven - Arsenal

23:00 Borussia Dortmund - Lille

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Hüseyin Topuz
Seo Editor