Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2025 Çarşamba maç programı...

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.
Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.
5 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 5 Mart 2025 Çarşamba maç programı...
5 Mart Çarşamba
20:45 Feyenoord - Inter
23:00 PSG - Liverpool
23:00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23:00 Benfica - Barcelona