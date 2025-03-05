Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2025 Çarşamba maç programı...
Hüseyin Topuz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu 4 maç futbolseverleri bekliyor.

5 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 5 Mart 2025 Çarşamba maç programı...

5 Mart Çarşamba

20:45 Feyenoord - Inter

23:00 PSG - Liverpool

23:00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

23:00 Benfica - Barcelona

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Hüseyin Topuz
Seo Editor