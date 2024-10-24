Sanat dünyasında bir ilk! İnsansı robot Ai-Da yaptı, müzayede de satışa çıkıyor...

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Teknoloji dünyasında yepyeni bir çağ başlatan yapay zeka ile kontrol edilen insansı robot sanat dünyasına el attı.

Yapay zeka kontrolünde olan robot Ai-Da tarafından yapılan bir tablo sanat dünyasına hızlı bir giriş yaparak büyük bir müzayede evi tarafından satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Kasım ayında Londra Sotheby's'de açık artırmaya çıkacak olan eser, İngiliz matematikçinin "unutulmaz" bir portresi olarak tanımlandı.

Robot yapımı bir sanat eserinin yaratıcısı olan Ai-Da, 2019 yılında Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen ultra gerçekçi insansı bir robot sanatçısı olarak biliniyor.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR!

Bir müzayede evi tarafından ilke imza atılarak yapay zeka kontrolünde olan robot tarafından yapılan sanat eseri açık artırma ile satışa çıkacak.

Söz konusu eser, İngiliz bilim adamı Alan Turing’in portresidir. Turing, modern bilgisayar biliminin kurucu babalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın en gelişmiş robotları arasında yer alan Ai-Da, yapay zekadan güç alıyor ve gözlerinde ve biyonik ellerinde kameralar ile hayata geçirdiği ilk sanat eseri 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek olan açık artırma ile alıcısıyla buluşacak.

Eserin fiyatının ise 120 bin ile 180 bin Euro arasında değişebileceği öngörüler arasında yer alıyor.