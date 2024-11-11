Saniyeler içinde ayıklanıyor! Bakın nar ayıklamanın en basit yolu nasılmış…

Haber Merkezi

Kullanıldığı her yerde lezzetiyle vazgeçilmez olan nar C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengin bir meyvedir.

Sağlığa olan birçok faydası nedeniyle severek tüketilen nar ayıklanma sırasında oldukça uğraştırıcı olabiliyor. Dakikalarca süren ayıklama işlemi ayıklayan kişi için adeta küçük bir işkenceye bile dönüşebiliyor.

Ancak her şeyin bir püf noktası olduğu gibi nar ayıklamanında oldukça pratik bir yolu varmış. Uygulayacağınız bu yöntem sayesinde nar saniyeler içinde ayıklanıyormuş.

DAKİKALARCA UĞRAŞMAYA SON!

7’den 70’e herkesin severek tükettiği meyveler arasında yer alan narı ayıklarken keskin bir bıçak kullanmanız gerekir.

Keskin bir bıçak kullanarak, narın tepesine yaklaşık bir yarım santimetre derinliğinde bir "X" çizin. Narı, aşağı bakacak şekilde soğuk su dolu bir kasenin üzerine tutun ve dörde bölün.

Suyun altında, her çeyreği geriye doğru kaldırın ve parmaklarınızı kullanarak taneleri zardan dışarı doğru itin. Nar taneleri su dolu kabın dibine batacaklardır.

Kısa süre içinde narın taneleri arasında olan beyaz zarlar ayrılarak su yüzeyine çıkacaklar. Su yüzeyinden zarları aldıktan sonra bir elek yardımıyla süzerek nar tanelerini kolaylıkla ayırmış olacaksınız.