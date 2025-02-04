Santorini Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? Patlarsa ne olur? İşte konumu ve önemi

Yağmur Dinç

Ege Denizi'nde 400'ün üzerinde yaşanan depremlerin ardından Yunanistan'a bağlı adalarda birtakım önlemler alındı.

Santorini Adası'ndaki volkanik aktivite olasılığı akabinde Santorini Adası Belediyesi tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Prof. Dr. Celal Şengör, özellikle Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili kritik bilgiler paylaştı. Şengör, “Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık” dedi.

Peki; Santorini Yanardağı nerede, Türkiye'yi etkiler mi? En son ne zaman patladı? Detaylar haberimizde...

SANTORİNİ YANARDAĞI NEREDE

Santorini Yanardağı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası'nda yer almaktadır. Santorini, aynı zamanda Thira olarak da bilinir ve bu yanardağ, ada ile aynı isme sahip olan aktif bir volkanik dağın zirvesinde yer alır.

Santorini, tarihi boyunca birçok büyük patlama yaşamış ve bu patlamalar ada çevresinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

Santorini Yanardağı, en son 1950 yılında küçük bir patlama yaşamıştır.

Bugün hala aktif olan bu volkan, adadaki turistler için popüler bir cazibe merkezidir.

PATLARSA NE OLUR

Santorini'nin patlaması, Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyebilecek volkanik kül bulutlarına yol açabilir. Özellikle rüzgarın yönüne göre, kül bulutları Ege Bölgesi'ne doğru yayılabilir.

Yanardağ patlamalarından kaynaklanan gazlar, atmosferdeki su buharıyla birleşerek asidik yağmurlara yol açabilir. Türkiye'nin batısındaki tarım alanlarında bu tür etkiler görülebilir.