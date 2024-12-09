Sararan bardaklar nasıl parlatılır? İşte en etkili yöntemler...

Hüseyin Topuz

Sararmış bardaklar, zamanla ve sık kullanımla birlikte, parlaklığını kaybedebilir ve mat bir görünüme bürünebilir.

Bu durum, bardakların temizliğinde kullanılan deterjanlar, suyun sertliği veya yetersiz durulama gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Sararmış bardaklar, misafir ağırlarken veya özel günlerde kullanıldığında istenmeyen bir görüntü oluşturabilir.

Sararmış bardakları tekrar eski parlaklığına kavuşturmanın pratik ve etkili yollarını araştırdık.

Evinizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle, bardaklarınızın nasıl ilk günkü gibi pırıl pırıl olacağını adım adım öğrenebilirsiniz.

İşte sararan bardakları yeniymiş gibi yapan o yöntemler...

Beyaz Sirke ve Karbonat Kullanımı

- Bardakları bir kaba yerleştirin.

- Üzerine bir miktar beyaz sirke dökün.

- Ardından bardakların üzerine karbonat serpin.

- Bu karışımı birkaç saat bekletin.

- Yumuşak bir sünger veya fırça yardımıyla bardakları ovalayın ve durulayın.

Limon ve Tuz ile Temizleme

- Yarım limonu alın ve üzerine tuz dökün.

- Sararmış bölgeleri limon ve tuz karışımıyla ovalayın.

- Birkaç dakika bekleyin ve ardından bardakları su ile durulayın.

Bulaşık Makinesi Kullanımı

- Bardakları bulaşık makinesine yerleştirin.

- Makinenin deterjan bölmesine biraz beyaz sirke ekleyin.

- Normal yıkama programını çalıştırın.

Bulaşık Deterjanı ve Sıcak Su

- Bir leğen veya lavaboyu sıcak su ile doldurun.

- İçine bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin.

- Bardakları bu suda yaklaşık 30 dakika bekletin.

- Yumuşak bir süngerle ovalayarak durulayın.

Bu yöntemleri kullanarak, sararmış bardaklarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.