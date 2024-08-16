Sararan dişleri inci gibi yapıyor! 3 dakika fırçalamak yetiyor... Dişler her ne kadar düzenli olarak fırçalanıyor olsa da sarı görüntüleri oldukça can sıkıcıdır. Estetik açıdan da sağlıksız bir izlenim veren sarı dişler çeşitli yöntemlerle beyazlatılmaya çalışılır. Uygulayacağınız bu yöntem sadece 3 dakikada dişlerinizi adeta inci gibi yapacak...

Editör: Seda Yeşilyurt

Diş sağlığı hemen herkesin oldukça özen gösterdiği durumların başında gelir. Estetik açıdan da güzel durması istenen dişlerde meydana gelen ve geçmeyen sararmalar oldukça can sıkıcıdır.

Sararan dişler ise çeşitli şekillerde temizlenmeye ve beyazlatılmaya çalışılır. Dişçilerde sıklıkla yapılan diş beyazlatma işlemi her ne kadar en basit yol olarak görünüyor olsa da belli bir süre sonra kalıcılığını kaybeder.

Dişçiye uğramadan evde uygulayacağınız bu yöntem sayesinde dişleriniz 3 dakikada inci gibi bembeyaz olacak.

DİŞLERİ İNCİ GİBİ YAPAN YÖNTEM...

Hemen her sorunda uygulanan doğal çözümler diş yüzeyinde oluşan ve estetik açıdan hiçte hoş durmayan sararmalar üzerinde de oldukça etkili oluyor.

Uygulayacağınız bu doğal yöntem sayesinde yalnızca 3 dakikada dişlerinizin beyazladığını fark edecek ve beyazlatma işlemine para dökmeye son vereceksiniz.

Diş yüzeyindeki sararmaları önlemek ve bembeyaz dişlere sahip olmak için hazırlayacağınız kürde 1 çay kaşığı limon suyu, diş macunu, yarım çay kaşığı zerdeçal ve bir tutam tuza ihtiyacınız olacak.

Hazırladığınız malzemeleri küçük bir kapta iyice karıştırmanız ve malzemelerin iyice karıştığından iyice emin olun. Emin olduktan sonra hazırladığınız kürü diş fırçanızın üzerine alarak 3 dakika boyunca dişlerinizi nazikçe fırçalayın.

3 dakikanın ardından ağzınızı bol su ile duralayın. Durulamanın ardından dişlerinizdeki sararmaların nasıl gittiğini görecek ve bir daha bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz. Söz konusu uygulamayı haftada 1 yapmanız yeterli olacaktır.