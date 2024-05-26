Sarılık için hangi doktora gidilir? Sarılığa hangi bölüm bakar?

Sarılık, cildin, göz beyazlarının ve mukozaların sararmasıyla karakterize edilen bir durumdur.
Tıbbi terim olarak "ikterus" olarak da bilinir. Sarılığın nedeni genellikle kandaki bilirubin seviyelerinin yükselmesidir. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu oluşan sarı bir pigmenttir.
Karaciğer hastalığına bağlı sarılıkta, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yönelik tedaviler uygulanabilir. Safra yolu tıkanıklıklarında cerrahi müdahale gerekebilir.
Sarılık belirtileri fark edilirse, mutlaka bir doktora başvurmak önemlidir. Altta yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir ve doğru teşhis ve tedavi gerektirir.
Sarılık şüphesi bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.
Peki, sarılık çin hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...
Sarılık için hangi bölüme gidilmeli?
Sarılıktan dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız 'Enfeksiyon Hastalıkları' bölümünden randevu almanız gerekiyor.