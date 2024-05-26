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Sarılık için hangi doktora gidilir? Sarılığa hangi bölüm bakar?

Sarılık için hangi doktora gidilir? Sarılığa hangi bölüm bakar? Sarılık için hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte sarılık için randevu almanız gereken bölüm...