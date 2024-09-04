Sarımsakları balda bekletin, şurup gibi için! "Doğal kemoterapi" deniliyor... Sarımsakları tek tek ayıklayıp bir kavanoz balın içine atın. Her gün karıştırıp fermente olmasını sağlayın ve şurup gibi için! Bunu yapanın vücuduna kanser yaklaşmıyor...

Editör: Yağmur Dinç

Sarımsak, doğanın armağanı bir antibiyotik olarak biliniyor.

Yemeklere lezzet katan sarımsak, doğal ilaç yapmak için de bir numaralı bir besin.

Özellikle bal ile birleştiğinde fermente olan yapısı, bakın ne işe yarıyor.

BALLI SARIMSAK ETKİSİ

Vücuttaki toksinleri ve biriken iltihabı temizlemeye yarayan, kanserden adeta zırh gibi koruyan ve sistemleri çivi gibi yapan ballı sarımsak, günde 1 kaşık tavsiye ediliyor.

Organik balın içine atacağınız 1 avuç sarımsağı gün aşırı karıştırın ve fermente olana kadar bekleyin.

Ardından her gün düzenli olarak eser miktarda tüketin.

Vücudunuzu temizliyor, doğal kemoterapi etkisi görüyor.

*Alerjik ve kronik bir durumunuz var ise, mutlaka doktorunuza danışın.