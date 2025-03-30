Sarma pişirmenin sırrı! Suyuna ekleyince pamuk gibi pişiyor...

Yağmur Uçar

Bayramların efsane lezzeti yaprak sarma, iç harcı iyi piştiğinde ve dağılmadığında daha da güzel oluyor.

İçinin güzel pişmesi için bazı püf noktalar bulunuyor.

Bu işin ustalarının sır gibi sakladığı ipucunu açıklıyoruz.

İşte lokum kıvamında yaprak sarmanın kritik malzemesi...

SODA EKLEYİN

Yaprak sarmalarını sıraladıktan sonra, üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirin. Sonra, sarmaların üzerini geçecek kadar maden suyu (soda) ekleyin.

Üzerini su ile tamamlayın. Sarmaların tamamen sıvı ile kaplanması önemlidir, ancak sıvı miktarını aşırıya kaçırmamaya dikkat edin.

Kısık ateşte, yaklaşık 45-60 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra, soda sayesinde daha yumuşak ve lezzetli bir yaprak sarma elde edebilirsiniz.