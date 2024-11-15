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Şeb-i Arus ne zaman? 2024 Şeb-i Arus törenleri hangi tarihte yapılacak?

Şeb-i Arus ne zaman? 2024 Şeb-i Arus törenleri hangi tarihte yapılacak? Bu yıl 751.'si düzenlenecek olan Şeb-i Arus tönreleri hakkında aramalar hız kazandı. İşte 2024 Şeb-i Arus tarihi..