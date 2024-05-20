Sedef hastalığı için hangi doktora gidilir? Sedef hastalığına hangi bölüm bakar? Sedef hastalığından dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte sedef hastalığı için randevu almanız gereken bölüm...

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Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden çok daha hızlı bir şekilde yenilenmesine neden olan kronik bir hastalıktır.

Bu hızlı hücre birikimi, cilt yüzeyinde kalın, gümüş renkli pullar ve kaşıntılı, kuru kırmızı lekeler oluşmasına yol açar.

Sedef hastalığı genellikle dirsekler, dizler, saçlı deri ve bel bölgesinde görülür, ancak vücudun herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilir.

Sedef hastalığı bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, sedef hastalığı için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Sedef hastalığı için hangi bölüme gidilmeli?

Sedef hastalığından dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Dermatoloji (Cildiye – Deri Hastalıkları) bölümünden randevu almanız gerekiyor.