Şehirlerin eski isimleri ortaya çıktı! Bakın memleketinizin Osmanlı’daki ismi neymiş...

Haber Merkezi
Geçmişten bugüne dek birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Türkiye topraklarına sayısız medeniyet kurulmuş ve hepsi de farklı isimlerle anılmıştır.
Osmanlı döneminden bu yana pek çok şehrimizin isimleri değişimlerle karşı karşıya kaldı. Birçok kez değişime uğradıktan sonra şimdiki isimlerini alan şehirlerimizin Osmanlı dönemindeki isimleri de ortaya çıktı.
Çoğu kişinin merak ettiği bu isimleri duyunca şaşıracaksınız. Bakın memleketinizin Osmanlı dönemindeki ismi neymiş...
ŞEHİRLERİN ESKİ İSİMLERİ
Bursa - Hüdavendi̇gar
Hakkari - Çölemerik
Kırklareli - Kırkkilise
Çankırı - Kengırı
Kütahya - Kotiaeion
Samsun – Amisos
Van - Tuşba
Elazığ - Elaziz
Gaziantep – Ayntab
Erzincan - Grekçe Eriza
Hatay – Hattena
Yozgat – Bozok