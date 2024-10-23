Şehirlerin eski isimleri ortaya çıktı! Bakın memleketinizin Osmanlı’daki ismi neymiş...

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Geçmişten bugüne dek birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Türkiye topraklarına sayısız medeniyet kurulmuş ve hepsi de farklı isimlerle anılmıştır.

Osmanlı döneminden bu yana pek çok şehrimizin isimleri değişimlerle karşı karşıya kaldı. Birçok kez değişime uğradıktan sonra şimdiki isimlerini alan şehirlerimizin Osmanlı dönemindeki isimleri de ortaya çıktı.

Çoğu kişinin merak ettiği bu isimleri duyunca şaşıracaksınız. Bakın memleketinizin Osmanlı dönemindeki ismi neymiş...

ŞEHİRLERİN ESKİ İSİMLERİ

Bursa - Hüdavendi̇gar

Hakkari - Çölemerik

Kırklareli - Kırkkilise

Çankırı - Kengırı

Kütahya - Kotiaeion

Samsun – Amisos

Van - Tuşba

Elazığ - Elaziz

Gaziantep – Ayntab

Erzincan - Grekçe Eriza

Hatay – Hattena

Yozgat – Bozok