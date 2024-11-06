Sergen Yalçın, Süper Lig’te şampiyonluk favorisini açıkladı! Böyle giderse şampiyon olacak takım...

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Futbol oynadığı dönemlerde efsane olarak nitelendirilen Sergen Yalçın kariyerine teknik direktörlük yaparak devam etmeyi tercih etmiş ancak kısa bir süre önce antrenörlüğe de ara verdiğini açıklamıştı.

Yeşil sahalardan uzak kalmayı tercih eden Yalçın, şimdilerde spor yorumculuğu yaparak ilerliyor. Süper Lig’te oynanan mücadeleleri değerlendiren Yalçın şampiyonluk favorisini de açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunundan memnun olmadığını ifade eden Yalçın, Trabzonspor için de sezonun bittiğini dile getirdi.

SERGEN YALÇIN’IN ŞAMPİYONU

Kıyasıya mücadeleler devam ederken takımların durumunu değerlendiren Yalçın şampiyonluk favorisini açıkladı.

Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynadığı oyundan memnun olmadığını belirtirken Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda olduğunu dile getirdi.

Yalçın yaptığı değerlendirede ise, "Bu kadar maaş alan oyuncular var. Fenerbahçe'de elini kolunu sallayan 3-4 milyon maaş alıyor. Ben bir de az söylüyorum yani daha yüksekleri de var. Olmaz bu kadar kötü oyun. Oyunlar böyle devam ederse sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe'de oyunun geliştiğini hiç görmedim. Fenerbahçe'nin Türkiye'de kazanması çok önemli değil. Zaten bu kadroyla kazanır. Oyunun her geçen gün gelişmesi gerekir. Fenerbahçe bu şekilde devam ederse Galatasaray şampiyon olur. Çünkü bu oyun bir yerlerde seni sekteye uğratacak." ifadelerini kullandı.