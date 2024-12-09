Servet değerinde güvercinler hayran bıraktı! Değerleri 500 bin ile 1 milyon TL arasında…

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Antalya’da düzenlenen Musul ve Kostüm Güvercinleri Festivali, Türkiye’nin 81 ilinden gelen katılımcılarla birlikte Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde yapıldı.

Bine yakın güvercin sahibini bir araya getiren bu festivalde sergilenen güvercinler hayranlık uyandırmayı başardı.

Güzellikleriyle büyüleyen güvercinler değerleriyle de dudak uçuklatmayı başardılar. İki gün süren festivalde ırklarına göre 10 farklı kategoride sergilenen büyülü güzellikler 500 bin ile 1 milyon TL arasında değişen değerleriyle şaşkına çevirdiler.

300 GÜVERCİN SAHİBİ KUPA SAHİBİ OLDU!

10 farklı kategoride farklı parametrelerle puanlanan güvercinler sahiplerine kupa getirmeyi başardı. Aldıkları puanlar ile toplamda 300 güvercin düzenlenen yarışmada derece sahibi oldu.

Festivale katılan ve yarışan Muhammet Şahin, "12 arkadaşımızla birlikte festivalimizi düzenledik. İki gündür çok yoğun geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın kuş geldi. 100 kategoride dereceye giren 300 güvercin ve sahibine kupa verilecek. Bütün kuşların kendilerine göre kategorileri ve bunların puanlama sistemi var. Tepe, kına, kanattaki tane, el, ayak, paça, genel sarılık, genel bütünlüğüne göre puanlama yapılıyor. Herkes elinde ki en iyi kuşları getirdi.

500 bin ile 1 Milyon TL'ye kadar kuşlar var burada, ne kadar verirseniz verseniz kuşlarını vermeyecek insanlar var. Gelen tüm kuşlar üst düzey profesyonel yetiştiricilerin kuşları. Kimisi bu kuşları yıllardır besliyor. Çocukluğundan beri besleyenler var. Bir milyon verseniz dahi kuşlarını vermezler" ifadeleriyle güvercinlerin değerinin paha biçilemez olduğunu vurguladı.

“500 BİN TL VERSELER VAZGEÇMEM”

Festivale Sakarya'dan katılım sağlayan Anıl Can Öz, "Musul Kabak kuşuna emek vermiş birisiyim. Bu kuşları senelerden beri emek vererek bir yerlere getirdik. 5 yıldır Musul Kabak ırkına bir merakımız var. Bu işe yıllarını vermiş abilerimizden görerek merak sardık. Bu kuşlara verdiğimiz emeğin karşılığı da birincilik oldu.

Kuşlarımız çizelgede belirlenen puanlar üzerinden değerlendiriliyor. Bu merak çok farklı bir şey. Bu kuşun benim gözümde değeri paha biçilemez. Bu kuşa 500 bin TL bile teklif etseler ben kuşu hiçbir şekilde başkasına sahiplendirmem. Bu kuş benim gözümün nuru, emeğim benim. Biz bu kuşlara gece gündüz emek veriyoruz" ifadeleriyle dikkat çekti.