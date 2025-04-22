Ses gelmiyorsa hemen yapın! Telefon hoparlöründeki tozu ve kiri mıknatıs gibi çekin

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Akıllı telefonlar artık sadece iletişim aracı değil; adeta elimiz, kulağımız, gözümüz oldu. Günün büyük bir kısmında elimizden düşmeyen bu cihazlar, farkında olmadan hijyen açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Özellikle en sık temas edilen bölgelerden biri olan hoparlör ızgaraları, zamanla toz, kir ve mikrop yuvasına dönüşebiliyor.

Temizlenmediğinde ses kalitesini düşüren bu birikintiler, meğer evde uygulayabileceğiniz bu yöntemle ilk günkü gibi oluyor.

TOZDAN KİRDEN ESER KALMIYOR

Telefon hoparlörleri zaman içerisinde toz ve kirle tıkanarak ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Sesin boğuk ya da düşük çıkmasına neden olmasının yanı sıra aynı zamanda, bu biriken toz ve kirler telefonun havalandırmasını engelleyerek ısınma ve performans düşüklüğüne yol açabiliyor.

Bu durum cihazın daha fazla enerji tüketmesine, donmalara ve pil ömrünün kısalmasına neden oluyor. Telefoncuya gitmeden bu durumu halletmek oldukça basitmiş.

Her evde bulunan bant meğer hoparlör temizlemede oldukça etkili oluyormuş. Bu yöntemi uygulamak için ise bandını küçük bir parça halinde hoparlör yüzeyine hafifçe bastırın. Birkaç dakika sonra yavaşça çekin. Bu yöntem yüzeydeki tozları alarak ses kalitesini arttırmada etkili bir yöntem olacak.