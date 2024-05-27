Ses kaydı delil sayılır mı 2024? Hangi durumlarda kanıt sayılır? Elinizdeki ses kaydı sizin haklı olduğunuzu kanıtlasa da, mahkemede geçerli sayılmayabilir. Peki, ses kaydı delil sayılır mı? Hangi durumlarda ses kayıtları kanıt sayılır? Ses kaydı mahkemede kullanılabilir mi? İşte merak edilen detaylar...

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"Delil", bir iddiayı ya da iddia edilen bir durumu destekleyen veya çürüten kanıt, kanıt parçası veya kanıt unsuru olarak tanımlanır.

Hukuk sisteminde, bir davayı desteklemek veya çürütmek için sunulan her türlü kanıt delil olarak kabul edilebilir. Deliller, mahkemelerde gerçekliği doğrulamak veya yanlış olduğunu ispatlamak için kullanılır.

Peki, ses kaydı bir delil sayılır mı?

İhtiyacınız olan ve haklılığınızı kanıtlayan cümleler o kayıtta ise dikkat.

Her ne kadar kullanmak isteseniz de mahkeme bunu kabul etmeyebilir.

O halde, ses kayıtları hangi durumlarda kanıt sayılır? Ses kaydı delil yerine geçer mi? İşte yanıtları...

Ses kayıtları delil sayılır mı

Günümüzde cep telefonlarıyla çekilen birçok video, ses gibi kayıtlar mahkemelere delil olarak sunulmaktadır.

Özel hayatın gizliliği nedeniyle gizlice yapılan ses kayıtları davalarda delil olarak kullanılamaz.

TCK'nin 5237 sayılı kararına göre " Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması" kapsamında gizli çekilen ses kayıtları veya videolar suç unsuru sayılmaktadır

Ancak, tabi ki bu durumun istisnaları vardır.

Bazı davalarda ve hukuka uygun olarak elde edilen ses kayıtları delil olarak kullanılabilir.

Hangi durumlarda delil yerine geçer

Karşı tarafla yapılan konuşmaları kaydetmesi, bazı şartlarda hukuka uygundur:

-Kişinin can ve mal güvenliğini koruma hali

-Olağanüstü hallerde

-Tekrar elde edilememe ihtimali olan delilleri korumak için, bu yöntemi kullanılabilir.

Zira; tersi bir durumda, kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur. (CGK, 2017/11 E., 2018/639 K.)