Sesten hızlı: Fettah füzesi nedir? Fettah füzesi özellikleri ve menzili İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırılarında kullandığı "Fettah füzesi", dünyanın merak konusu oldu. Bu füzelerin menzili ve diğer özellikleri merakla araştırılıyor. Peki, Fettah füzesi nedir, menzili kaç km? Fettah füzesi özellikleri...

Haber Merkezi

Ortadoğu'da füze sesleri dinmiyor...

İsrail ve İran arasındaki gerginlik, saldırı ve savunma araçlarıyla devam ediyor.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırsında kullandığı hipersonik Fettah - 1 füzesi dikkatleri çekti.

Fettah füzesi olarak bilinen füzenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

2023 yılının Haziran ayında İran tarafından resmen tanıtılan Fettah füzesi ilk kez İsrail'e gerçekleştirilen saldırıda kullanıldı. Adını geçtiğimiz günlerde İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'den alan Fettah hipersonik füzesinin menzili ve özellikleri ortaya çıktı.

Peki, Fettah füzesi nedir? Menzili ne kadar, kaç km? İşte Fettah - 1 füzesinin teknik özellikleri...

FETTAH FÜZESİ NEDİR

"Fettah" füzesinin ismi Arapça'da "galip" anlamına gelmektedir.

"Fettah" füzesi adını, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından almaktadır.

İran, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen bir etkinlikte hipersonik füzenin geliştirildiğini duyurmuştu. Bu, İran füze teknolojisi için büyük bir gelişme olarak kabul edilmişti.

FETTAH FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Saatte 15.000 km hıza ulaşan Fettah, kitlendiği hedefi vurabilir ve 1.400 km menzile sahiptir.

Ses hızından (saniyede 343 metre) 5 kata kadar süratli hareket eden füzeler "süpersonik" olarak adlandırılıyor.

Füzenin menzilini 2.000 km'ye kadar çıkabiliyor.

Fettah, füzelerinin en önemli özelliklerinde biri ise radar ve hava savunma sistemlerine yakalanmadan hedefe ulaşabilmesidir.