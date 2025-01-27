Sevgililer günü ne zaman? 2025 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

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Sevgililer Günü, her yıl dünya çapında sevgililer arasında özel bir bağ kuran anlamlı bir gün olarak kutlanıyor.

Bu yıl da milyonlarca kişi, 14 Şubat’ı sevdiklerine olan sevgilerini göstermek için çeşitli hediyelerle ve etkinliklerle kutlamayı planlıyor.

2025 yılında Sevgililer Günü'nün hangi güne denk geldiği, kutlama hazırlıkları yapanlar için merak konusu oldu.

Peki, Sevgililer Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? 2025’te Sevgililer Günü hangi gün kutlanacak? İşte detaylar…

2025 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat'ta kutlanacak.

2025 yılı için 14 Şubat Sevgililer Günü, Cuma gününe denk geliyor.