Sevgililer Günü'ne özel aşk keki! Harcına 1 bardak ekleyin, rengi kıpkırmızı olacak...

Yağmur Uçar

14 Şubat Sevgililer Günü, çiftlerin kutlama yaptığı bir gün olarak geçiriliyor.

Sevdiğine kendi el emeği ile bir şeyler hazırlamak isteyenler, genellikle mutfağa giriyor.

Bu gün özelinde "kırmızı" bir aşk keki tarifi, haberimizde!

Harcına 1 bardak eklemek yetiyor, keki kıpkırmızı yapıyor...

Pancar, doğal kırmızı renk vermek için harika bir kaynaktır. Pancarları haşlayıp suyunu çıkararak keke kırmızı renk verebilirsiniz.

Pancarları haşlayın, suyunu çıkarın ve bu suyu kek hamuruna ekleyin. Hamurun rengi istediğiniz kadar kırmızılaşana kadar eklemeye devam edebilirsiniz.

Ya da, nar suyu sıkın ve kek hamuruna ekleyin. Ancak nar suyu biraz daha asidik olduğu için, eklediğiniz sıvı miktarını buna göre ayarlamanız gerekebilir.

Hibiskus çiçeği de doğal kırmızı renk veren bitkisel bir malzemedir.

Hibiskus çiçeklerini sıcak suyla demleyin ve bu çayla kek hamurunu hazırlayın. Renk, çiçeklerin demleme süresine göre daha yoğun olabilir.

Her bir malzeme, biraz farklı bir tat ve renk tonu sağlayacaktır, bu yüzden istediğiniz sonuca göre malzeme seçimi yapabilirsiniz.