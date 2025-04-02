Sevilen dizi için flaş karar: O tarihte ekranlara veda ediyor

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Son dönemde televizyon dünyasında ardı ardına gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Zembilli ve Başka Bir Gün dizilerinin ardından, Piyasa dizisi de reyting kurbanı oldu.

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini gözler önüne seren "Piyasa", başörtülü Münevver karakterine hayat veren İlayda Alişan ve yıldız oyuncu Kenan karakterini canlandıran Alp Nevruz ile izleyiciyi ekran başına çekmeye çalışmıştı.

Kısa sürede büyük ilgi uyandırması beklenen yapım, maalesef istenilen başarıyı yakalayamayınca final yapma kararı aldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayın hayatına 2025 sezonunda başlayan ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Piyasa dizisi için final kararı alındı.

Dizi kısa sürede izleyici kitlesini oluşturmuş olsa da reyting yarışında ayakta kalamadı.

5 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.